Des lanceurs d’alerte dénoncent de nouveaux cas de dopage potentiel

Buenos Aires — L’Agence mondiale antidopage (AMA) a enregistré 400 cas de dopage potentiel après avoir reçu une avalanche d’informations de la part de nouveaux lanceurs d’alerte. Le responsable de l’unité d’enquête de l’AMA, Guenter Younger, a déclaré que l’agence avait été approchée par de nombreux lanceurs d’alerte après les scandales de dopage en Russie, déclenchés par des initiés révélant un dopage généralisé et un système de dissimulation. Younger a précisé qu’il a été « submergé » d’informations lorsque l’AMA a ouvert une ligne directe de dénonciation en mars 2017. « De plus en plus de lanceurs d’alerte viennent et disent : “Nous sommes heureux d’avoir quelqu’un à qui nous pouvons parler” », a déclaré Younger. Il a ajouté que, parmi les lanceurs d’alerte, il y avait « beaucoup » de Russes, ajoutant : « Ce sont les Russes qui ont détruit leur système. Nous devons le reconnaître et les aider, afin qu’ils puissent revenir en tant qu’athlètes propres. »