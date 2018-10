Shapovalov accède au carré d’as à Tokyo, mais pas Milos Raonic

Photo: Dmitry Lovetsky Associated Press

Tokyo — Denis Shapovalov a accédé au carré d’as de l’Omnium du Japon. L’Ontarien de 19 ans a sauvé une balle de match au bris d’égalité de la deuxième manche, et il est venu à bout de l’Allemand Jan-Lennard Struff 4-6, 7-6 (7), 6-4 en quart de finale. Une possible troisième confrontation en carrière toute canadienne entre Shapovalov et Milos Raonic ne s’est pas concrétisée, puisque le vétéran ontarien s’est incliné 7-6 (4), 6-3 aux mains du Russe Daniil Medvedev dans un autre match de quart de finale. Shapovalov, 31e joueur mondial, a maintenant rendez-vous avec Medvedev, qui a remporté deux titres cette saison et qui occupe le 32e rang. Shapovalov a remporté ses deux matchs contre Medvedev jusqu’ici. Le Japonais Kei Nishikori, troisième tête de série, affrontera le Français Richard Gasquet, no 8, dans l’autre demi-finale.