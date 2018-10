Ronaldo écarté de la sélection du Portugal pour les prochains matchs

Cristiano Ronaldo a été écarté jeudi de la sélection nationale du Portugal en prévision de ses deux prochains matchs, une décision qui survient au moment où le joueur de soccer étoile nie les allégations de viol dont il fait l’objet aux États-Unis.

Ronaldo a été accusé de viol par Kathryn Mayorga, qui a allégué qu’il l’avait agressée à Las Vegas en 2009. Il a nié ces allégations.

Ronaldo a été écarté de la formation portugaise pour son deuxième match de la Ligue des Nations de l’UEFA en Pologne le 11 octobre, ainsi que pour un match préparatoire contre l’Écosse à Glasgow trois jours plus tard. L’entraîneur-chef du Portugal, Fernando Santos, a ajouté que Ronaldo ne sera pas sélectionné non plus pour la prochaine série de matchs internationaux en novembre. Santos a ajouté que la décision a été prise à la suite d’une discussion entre la Fédération portugaise de soccer, Ronaldo et lui.

Santos a cependant refusé de révéler la teneur de la discussion, ainsi que de commenter l’état d’esprit de Ronaldo, estimant que ces informations sont privées et personnelles. Santos croit néanmoins que Ronaldo représentera de nouveau le Portugal, à un moment qui reste à déterminer.

Plus tôt jeudi, Ronaldo s’est présenté au complexe d’entraînement de la Juventus à bord d’une voiture Mercedes grise équipée de vitres teintées. La séance d’entraînement s’est déroulée à huis clos. Brisant son silence sur l’agression présumée, la Juventus a fortement soutenu son joueur étoile dans une déclaration publiée sur Twitter.

« Cristiano Ronaldo a démontré ces derniers mois son grand professionnalisme et son dévouement, qui sont appréciés de tous à la Juventus, a déclaré le champion de la Série A italienne. Les événements qui remonteraient à il y a près de 10 ans ne changent pas cette opinion, qui est partagée par tous ceux qui sont entrés en contact avec ce grand champion. »

La pression commence à se faire sentir autour de Ronaldo, après que l’équipementier Nike eut rejoint EA Sports et exprimé ses préoccupations quant aux allégations de viol qui pèsent sur l’attaquant portugais. Nike a une entente de commandite avec Ronaldo, l’un des joueurs de soccer les plus riches et célèbres au monde, depuis 2003. Le dernier pacte conclu en 2016 serait d’une valeur de 1 milliard $US et Ronaldo a suggéré qu’il s’agissait d’une entente « à vie ».

« Nous sommes profondément troublés par les allégations et continuerons de suivre étroitement l’évolution de la situation », a déclaré Nike par voie de communiqué à l’AP. Ronaldo porte des souliers à crampons Nike et participe à diverses campagnes publicitaires. Le capitaine portugais est aussi le nouveau visage d’EA Sports, et il apparaît sur la couverture de l’édition 2019 du jeu FIFA qui est en vente mondialement depuis la semaine dernière.

« Nous avons vu le rapport inquiétant qui détaille les allégations contre Cristiano Ronaldo, a déclaré EA Sports à l’AP. Nous surveillons la situation de près, car nous nous attendons à ce que les athlètes et les ambassadeurs de la couverture se comportent d’une manière conforme aux valeurs d’EA. »