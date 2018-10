Calgary fait partie des villes recommandées pour les JO de 2026

Lausanne — Le comité exécutif du Comité international olympique a recommandé les candidatures de trois villes pour l’obtention des Jeux olympiques d’hiver de 2026, jeudi, parmi lesquelles se retrouve Calgary, en Alberta. Stockholm, en Suède, et la candidature commune de Milan-Cortina d’Ampezzo, en Italie, ont aussi obtenu l’aval du comité exécutif du CIO. Selon le CIO, Calgary « entretient l’héritage des Jeux de 1988 et peut tirer le meilleur parti des sites existants pour 2026. Calgary possède une expérience et une expertise précieuses dans l’organisation de compétitions de sports d’hiver et autres grands événements. La ville, la province et ses habitants ont un amour profond et une affinité pour les sports d’hiver. La décision finale quant aux candidatures officielles sera prise lors d’une rencontre du CIO les 8 et 9 octobre à Buenos Aires, en Argentine.