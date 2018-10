Raonic et Shapovalov accèdent aux quarts de finale de l’Omnium du Japon

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov ont accédé aux quarts de finale de l’Omnium du Japon, mercredi.

Raonic, 20e raquette mondiale, a montré la sortie à la sixième tête de série, le Japonais Yosuke Watanuki 6-3, 7-6 (2). Le Canadien, issu des qualifications, affrontera en quarts Daniil Medvedev.

Shapovalov, qui pointe au 31e rang mondial, est quant à lui venu de l’arrière pour éliminer le Suisse Stanislas Wawrinka 4-6, 6-1 6-4. Cette victoire a revêtu un cachet particulier pour l’Ontarien originaire de Richmond Hill puisqu’il a reconnu avoir grandi en prenant Wawrinka comme modèle.

« Je n’y avais pas songé avant de sauter sur le terrain et de le voir de l’autre côté du filet, et je n’ai pas pu m’empêcher de sourire, a raconté Shapovalov. Ça m’a frappé, je me suis un peu crispé, mais ensuite j’ai pris une profonde respiration et je me suis dit : “OK, ce n’est pas Stan”. »

« C’était bien d’être sur le même terrain que lui. C’est un rêve devenu réalité. C’est l’un de ces moments que je n’oublierai jamais. C’est l’un de ces moments dont tu rêves toute ta vie. C’est une très belle journée. »

Shapovalov a éventuellement éliminé le Suisse avec sa cinquième balle de match, après avoir raté trois occasions alors que le détenteur de trois titres du Grand Chelem était au service.

« J’ai peut-être trop voulu en faire, mais c’est là-dessus que je travaille depuis quelques semaines déjà ; je dois retrouver mon sang-froid, me concentrer sur moi-même et éviter les distractions, a confié Shapovalov. J’étais au service et il a joué un très bon premier point. Mais je ne me suis pas laissé intimider. J’ai retrouvé ma concentration et j’ai décoché de grosses premières balles, donc je suis très satisfait d’avoir accompli ceci aujourd’hui. »

Shapovalov jouera en quarts de finale contre le vainqueur du duel entre Jérémy Chardy et Jan-Lennard Struff.

Si Shapovalov et Raonic l’emportent, ils s’affronteront en demi-finales. Les coéquipiers de la Coupe Davis ont une fiche de 1-1 en duels en carrière. Shapovalov a triomphé sur la terre battue à Madrid le printemps dernier, et Raonic a obtenu sa revanche sur le ciment à Cincinnati plus tôt cet été.

Classé troisième, le Nippon Kei Nishikori a aussi atteint la ronde des huit en défaisant le Français Benoît Paire 6-3, 7-5. Nishikori affrontera maintenant Stefanos Tsitsipas et Alex de Minaur en tour suivant.

Dans des rencontres de premier tour, la deuxième tête de série Kevin Anderson a gagné face à Matthew Ebden 4-6, 7-6 (1), 6-2. Anderson a réussi 22 as et sauvé cinq des six balles de bris auxquelles il a fait face. Il retrouvera au deuxième tour Frances Tiafoe.

Nick Kyrgios a quant à lui sauvé deux balles de manches en deuxième manche pour finalement vaincre le Japonais Yoshihito Nishioka 7-5, 7-6 (3). Il fera face au Français Richard Gasquet, vainqueur dans cinq de leurs sept précédents affrontements.