Cristiano Ronaldo nie les accusations de viol sur les réseaux sociaux

Turin — Cristiano Ronaldo a nié les « accusations qui ont été portées contre lui » et a dit du viol qu’il s’agissait d’un « crime horrible ». L’homme de 33 ans est accusé de viol par Kathryn Mayorga. Elle allègue que le footballeur l’a violée à Las Vegas, en 2009. Ronaldo a mis en ligne une vidéo peu de temps après que la poursuite civile eut été intentée au Nevada la semaine dernière, la qualifiant de « fausse nouvelle ». Mercredi, Ronaldo a écrit en portugais et en anglais sur Twitter : « Je nie fermement les accusations portées contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de tout ce que je suis et de ce en quoi je crois. Autant je souhaite laver mon honneur, autant je refuse de nourrir ce cirque médiatique créé par des gens désirant faire de l’autopromotion à mes dépens. »