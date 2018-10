L’attaquant Scott Hartnell se retire après 17 saisons dans la LNH

Photo: Mark Humphrey La Presse canadienne

Nashville — L’attaquant Scott Hartnell a annoncé sa retraite après 17 saisons dans la LNH. Hartnell a annoncé sa décision sur Twitter lundi, quelques jours avant le début de la saison régulière. Le vétéran âgé de 36 ans était toujours sans contrat après avoir porté l’uniforme des Predators de Nashville la saison dernière. Hartnell, reconnu pour sa pugnacité, a marqué 327 buts et récolté 380 mentions d’aide en 1249 matchs de saison régulière avec les Predators, les Flyers de Philadelphie et les Blue Jackets de Columbus. Il s’est surtout illustré pendant le parcours éliminatoire des Flyers en 2010, alors qu’ils avaient atteint la série finale de la Coupe Stanley, en obtenant neuf points en six matchs avant de s’incliner devant les Blackhawks de Chicago.