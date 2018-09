L’Impact écrasé 5-0 par le D.C. United

Les chances de l’Impact de participer aux éliminatoires ont chuté de manière considérable, samedi, alors que la formation montréalaise a encaissé un revers de 5-0 contre le D.C. United dans un duel qui pourrait s’avérer déterminant.

Wayne Rooney et Paul Arriola ont réussi des doublés, tandis que Luciano Acosta a accumulé un but et quatre aides pour le D.C. United (10-11-8), qui s’est approché à deux points de l’Impact (12-15-4) et du sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est. Le United a de bonnes chances de coiffer le Bleu-blanc-noir au fil d’arrivée puisqu’il a deux matchs de plus à disputer d’ici la fin de la campagne.

De plus, le United disputera quatre de ses cinq derniers matchs à domicile, là où il présente un dossier de 9-2-2 cette saison — dont 8-2-1 au Audi Field depuis son ouverture le 14 juillet.

Le United a été plus opportuniste que les visiteurs, qui ont pourtant eu l’avantage 24-9 au chapitre des tirs et 61-39 du côté du pourcentage de possession. Pas toujours très convaincant, le gardien du United Bill Hamid a néanmoins ajouté un deuxième blanchissage à son dossier.

Le milieu de terrain de l’Impact Ignacio Piatti a cédé sa place à Mathieu Choinière à la 71e minute, peut-être en raison d’une blessure à une jambe.

L’Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il accueillera le Crew de Columbus au stade Saputo.

Résultat cinglant

Les visiteurs ont été les premiers à mettre au défi le gardien adverse, alors que Hamid a dû être alerte à la 10e et la 14e minute pour arrêter les frappes respectives d’Alejandro Silva et Saphir Taïder.

Le United a été plus opportuniste, trouvant le fond du filet dès sa première occasion, à la 17e minute. Acosta s’est défait de la pression arrière de Taïder en y allant d’un échange un-deux avec Yamil Asad. Il a ensuite décoché une frappe vers le côté éloigné qui a dévié contre le poteau avant de franchir la ligne des buts.

Loin d’être abattu, l’Impact a accumulé les occasions de marquer par la suite, mais a manqué de tranchant. Bacary Sagna a mis Hamid au défi à la 21e minute, quand Quincy Amarikwa l’a rejoint au centre de la surface. Le gardien a toutefois réussi l’arrêt, puis a récupéré le retour avant que Sagna obtienne une deuxième occasion.

L’Impact a obtenu quatre coups de pied de coin en première demie, dont trois dans un intervalle de cinq minutes. Silva et Sagna ont bousillé deux occasions, puis Micheal Azira a vu sa frappe à la 32e minute être bloquée par le défenseur Frédéric Brillant.

Une bévue de Rudy Camacho près de son filet a presque permis au United d’augmenter son avance à la 33e minute. Le défenseur français a attendu trop longtemps pour tenter une passe et Arriola est parvenu à toucher au ballon. Le gardien Evan Bush s’est avancé rapidement pour rejoindre le ballon, empêchant ainsi Wayne Rooney de décocher une frappe.

Rooney a finalement obtenu sa chance au retour de la pause, à la 48e minute. Après un revirement au centre du terrain, le ballon est rapidement passé d’Asad à Acosta à Rooney. En un-contre-un devant Camacho, Rooney s’est créé de l’espace avec une hésitation, puis a déjoué Bush avec un tir à contre-courant.

Arriola a porté le coup de grâce à la 61e minute, complétant un jeu amorcé par Rooney et Acosta, avant de tourner le fer dans la plaie en ajoutant son deuxième but de la rencontre à la 78e minute, encore une fois avec l’aide d’Acosta.

Rooney a complété la marque à la 82e minute.