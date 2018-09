Omnium de Shenzhen: Murray battu par Verdasco

Photo: Andres Kudacki Associated Press

Fernando Verdasco est passé en demi-finales de l’Omnium de Shenzhen en disposant d’Andy Murray 6-4, 6-4. Verdasco, qui a maintenant une fiche de 3-13 contre Murray après avoir remporté leurs deux derniers affrontements, a sauvé cinq des six balles de bris auxquelles il a fait face, en plus de briser le service de son adversaire en trois occasions. Il affrontera dans le carré d’as Yoshihito Nishioka, qui a triomphé de Cameron Norrie 7-6 (2), 6-2. Alex De Minaur a quant à lui éliminé la quatrième tête de série, Damir Dzumhur, 6-3, 7-6 (7) et sera opposé à Pierre-Hugues Herbert, qui est venu de l’arrière pour battre Albert Ramos Vinolas 6-7 (6), 7-6 (1), 6-4.