Harcèlement: Karlsson n’a pas à fournir de preuves

Toronto — Un juge a rejeté la demande de la fiancée de Mike Hoffman, ancien ailier des Sénateurs d’Ottawa, de voir les preuves relatives aux allégations selon lesquelles elle aurait harcelé en ligne l’épouse de l’ancien capitaine de l’équipe, Erik Karlsson. Melinda Karlsson avait demandé une ordonnance de protection à l’encontre de la fiancée de Hoffman en mai, affirmant que Monika Caryk avait publié plus de 1000 commentaires « négatifs et désobligeants » sur les réseaux sociaux. Melinda Karlsson a donné naissance à un enfant mort-né en mars, et elle avait déclaré que son mari et elle avaient fait l’objet de messages sur le Web dans la foulée. Caryk avait demandé — en vain — à un Tribunal de Toronto de voir les éléments de preuve de Karlsson la reliant à ces messages.