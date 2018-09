F1: Hamilton donne le ton pour le GP de Russie

Sotchi — Lewis Hamilton a imposé son rythme vendredi lors de la deuxième séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Russie de Formule 1. Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, se sont révélés plus lents que leur rival Sebastian Vettel (Ferrari) lors de la première séance. Mais ils ont réalisé les chronos les plus rapides lors de la deuxième. Les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont suivi. Vettel, sous pression de devancer Hamilton à Sotchi pour réduire son écart sur le Britannique au classement, a été relégué au cinquième rang, à une demi-seconde. Le Québécois Lance Stroll (Williams) a terminé dernier des deux séances, concédant plus de trois secondes à Hamilton en après-midi.