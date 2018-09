Les golfeurs américains se présentent détendus à la Coupe Ryder

Photo: Matt Dunham Associated Press

Saint-Quentin-en-Yvelines — Jim Furyk a regardé les membres de son équipe jouer avec confiance tout en étant détendus lors des derniers jours, deux ingrédients qu’il espère voir aider les Américains à mettre un terme à une disette de 25 ans sans victoire à la Coupe Ryder. Les drapeaux ont été levés, les hymnes nationaux ont été interprétés et les partisans ont crié jusqu’à tard dans l’après-midi, jeudi, signalant la fin des préparatifs d’une Coupe Ryder opposant deux des meilleures formations assemblées par les États-Unis et l’Europe. La pression est unique lors de ce tournoi de 28 matchs sur trois jours. Malgré leur victoire il y a deux ans à Hazeltine, les Américains savent qu’ils n’ont pas gagné en sol européen depuis 1993, à The Belfry.