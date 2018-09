Andy Murray défait David Goffin et atteint les quarts de finale à Shenzhen

Shenzhen — Le Britannique Andy Murray a atteint les quarts de finale de l’Omnium de Shenzhen grâce à une victoire de 6-3, 6-4 contre le favori David Goffin, jeudi. Murray a brisé le service du Belge et champion en titre à cinq reprises, tout en sauvant sept des 10 balles de bris qu’il a accordées à son rival. Classé 11e à l’échelle de l’ATP, Goffin est l’adversaire le mieux classé battu par Murray depuis son retour au jeu en juin, après s’être remis d’une opération à la hanche. Le Bosnien et quatrième tête de série Damir Dzumhur a aussi atteint les quarts de finale en battant l’Indien Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-2, tandis que l’Australien et septième tête de série Alex De Minaur a défait l’Américain Mackenzie McDonald 1-6, 7-6 (1), 6-0.