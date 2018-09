Le Canadien s’incline devant les Maple Leafs

Après avoir dominé l’équipe C des Maple Leafs de Toronto en début de semaine, les joueurs du Canadien de Montréal ont tenu tête aux meilleurs éléments de la formation torontoise, mais ont tout de même subi un revers de 5-3 mercredi soir au Centre Bell.

Le match s’est joué dans les 36 premières secondes du troisième vingt. Alors que les hommes de Mike Babcock tentaient d’écouler une pénalité mineure à Josh Leivo reçue à 19 min 55 s de la deuxième période, ils ont trouvé le moyen de marquer deux fois en seulement 20 secondes, grâce à Mitch Marner et Kasperi Kapanen.

En chaque occasion, ils ont bénéficié de bourdes de Jeff Petry, la première derrière son filet et la seconde, à la ligne bleue adverse.

David Schlemko a bien réussi à réduire l’écart à un seul but 40 secondes après le filet de Kapanen, lors de la même punition, mais le Canadien n’est pas parvenu à ajouter un quatrième but contre Frederik Andersen, qui a fait face à 36 rondelles.

C’est plutôt Patrick Marleau qui a trouvé le fond du filet avec un peu moins de six minutes à jouer au temps réglementaire avec la complicité de Marner, dont c’était la troisième aide du match.

Nazem Kadri et Auston Matthews, tous deux lors de supériorités numériques, ont également déjoué la vigilance de Carey Price, qui a réalisé 20 arrêts.

Matthews, qui est devenu un véritable poison face au Canadien avec huit points (7-1) lors de ses quatre dernières parties de saison régulière, a ajouté une mention d’aide.

Brendan Gallagher a mené l’attaque du Canadien avec son deuxième but du calendrier préparatoire en plus d’obtenir une aide sur le filet de Tomas Tatar, inscrit en avantage numérique, tôt au premier vingt. Le défenseur Victor Mete a récolté deux aides.

Jeu soutenu

Face à ce qui était perçu comme un bon test contre une équipe que certains observateurs voient déjà organiser un premier défilé de la coupe Stanley en plus d’un demi-siècle, les hommes de Claude Julien ont répondu avec aplomb durant les 40 premières minutes de l’affrontement.

Les joueurs du Canadien ont si bien contrôlé le jeu pendant les deux premières périodes qu’ils menaient 28-15 au chapitre des tirs aux buts.

Du groupe, le jeune Jesperi Kotkaniemi s’est de nouveau bien tiré d’affaire, au point où il a peut-être obtenu son billet pour un séjour de neuf matchs dans la LNH, à tout le moins.

Après une première période où il a paru peut-être un peu timide, le Finlandais de 18 ans a joué avec plus de mordant au deuxième vingt et a su montrer toute sa finesse et une vision du jeu remarquable.

C’est d’ailleurs lui qui a orchestré le deuxième but du Canadien, celui de Gallagher au deuxième vingt, après qu’il eut effectué une passe du revers de toute beauté en direction de Mete. Le jeune défenseur a ensuite glissé le disque vers Gallagher, qui n’a eu qu’à le pousser dans une cage déserte.

En congé d’entraînement jeudi, le Canadien complétera son calendrier préparatoire samedi soir en rendant visite aux Sénateurs d’Ottawa au Centre Canadian Tire.