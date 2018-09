Tennis: Auger-Aliassime poursuit sa route à Chengdu

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Sud-Coréen et 23e raquette mondiale Hyeon Chung 7-6 (2), 5-7, 6-4, mercredi, au deuxième tour de l’Omnium de Chengdu.



De son côté, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil s’est incliné 6-7 (4), 6-4, 7-6 (0) devant le Portugais et septième tête de série Joao Sousa.



Il s’agit pour Auger-Aliassime d’une deuxième victoire en carrière contre un membre du top-25 mondial. Le Montréalais âgé de 18 ans avait défait le Français Lucas Pouille, alors 18e au classement de l’ATP, au premier tour de la Coupe Rogers, en août, à Toronto.



Auger-Aliassime a eu besoin de deux heures et 36 minutes pour venir à bout de Chung, deuxième tête de série à Chengdu.



Il a réussi 11 as contre six de la part de Chung, qui a toutefois eu l’avantage 0-6 au niveau des doubles fautes.



«Vous devez avoir confiance en vous pour gagner un match comme celui-là, pour jouer contre un tel joueur, a dit Auger-Aliassime, sur le site web de l’ATP. Je voulais tout donner sur chaque point et me tourner vers mes forces. La clé aujourd’hui a été mon service. J’ai aussi été en mesure de dicter les échanges, en plus d’être solide au niveau mental. Ç’a été payant.»



Lors des quarts de finale, Auger-Aliassime, qui a profité du tirage au sort pour accéder au tableau principal après avoir perdu lors des qualifications, affrontera l’Australien Bernard Tomic.



Auger-Aliassime en sera à ses premiers quarts de finale lors d’un tournoi de l’ATP.



«C’est bien. C’était l’un de mes objectifs cette saison d’aller loin dans un tournoi ATP 250 ou 500. Voilà que je suis en quarts de finale et le tournoi n’est pas encore terminé», a mentionné Auger-Aliassime.



Issu des qualifications, Tomic a défait le Sud-Africain Lloyd Harris 7-6 (5), 2-6, 7-6 (6) lors du deuxième tour.