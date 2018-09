Le Canadien écrase les Maple Leafs 5-1

Xavier Ouellet et Artturi Lehkonen ont réussi des doublés pour aider le Canadien de Montréal à l’emporter 5-1 face aux Maple Leafs de Toronto, lundi.

Charles Hudon a inscrit l’autre but du Canadien, qui a pu compter sur 29 arrêts d’Antti Niemi.

Kasperi Kapanen a répliqué pour les Torontois. Garret Sparks a bloqué 31 tirs pour les Leafs, qui avaient gagné leurs quatre premiers matchs préparatoires.

« Ç’a n’a pas été facile au départ, a dit l’entraîneur du Canadien, Claude Julien. Les Leafs ont connu un bon début de match, mais [plus tard] nos attaquants ont fait du beau travail en échec avant. Nous avons gagné plusieurs batailles pour la rondelle dans les coins, et ç’a fait une différence. »

Les Maple Leafs seront les visiteurs au Centre Bell mercredi. Le Canadien (4-1-0) va conclure le calendrier préparatoire samedi, à Ottawa.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 en première période, où les Maple Leafs ont pourtant dominé 18-12 pour les tirs.

Lehkonen a converti un rebond à 10:17 et Ouellet a fait mouche à 12:38, d’un tir frappé.

Le premier but est survenu après un revirement causé par Justin Holl, loin en zone des Leafs. Sa passe a été interceptée par Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais de 18 ans a vu son tir bloqué par Sparks, mais Lehkonen était au bon endroit pour enfiler son deuxième but des matchs préparatoires.

« Kotkaniemi continue de jouer du bon hockey, a dit Julien. Quand il est sur la patinoire, on dirait que des choses se passent. Il a beaucoup de maturité pour un jeune de son âge. C’est beau à voir. »

Ouellet a ajouté son grain de sel de la ligne bleue, avec Michael Chaput comme écran. L’une des passes est allée à Brett Lernout, qui fêtait ses 23 ans, lundi.

Nick Suzuki est passé près de marquer tôt au premier tiers, mais le tir des poignets du joueur de London a touché le poteau, à la droite du gardien.

Les Maple Leafs ont eu des occasions en début de match, mais Jeremy Bracco et Trevor Moore ont été frustrés sur un tir de l’enclave et à l’embouchure gauche, respectivement.

Après un but de Kapanen, très tôt au deuxième vingt, le Tricolore a riposté avec un autre filet de Ouellet et une réussite de Hudon, à 4:28 et à 5:54.

Kapanen a profité d’un rebond après un tir bien dirigé de Martin Marincin et seulement 34 secondes après la reprise des hostilités, Toronto avait réduit l’écart.

Mais Ouellet a logé un tir de loin au-dessus de l’épaule gauche de Sparks, puis Hudon a signé un bel effort en solo. Recevant sur le flanc droit la longue passe de Rinat Valiev, il a habilement esquivé Andreas Borgman, au cercle gauche, avant de pousser la rondelle derrière le gardien.

Lehkonen a porté le score à 5-1 à 14:57 au deuxième engagement. Il a converti son propre rebond après un très bel arrêt de Sparks, à la première occasion. Le Bleu-Blanc-Rouge avait mis beaucoup de pression derrière son filet.

Hudon aurait pu se blesser sérieusement au genou droit avec cinq minutes et demie à disputer au match, lorsque plaqué contre la bande par Borgman. Le jeune Suédois a d’ailleurs été envoyé au cachot, pour avoir fait trébucher le Saguenéen.

Le Tricolore a laissé de côté Jonathan Drouin notamment, tandis que les Leafs ont fait de même avec John Tavares, Auston Matthews, Nazem Kadri et Mitch Marner, entre autres.