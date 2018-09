Simone Boilard se classe 5e du contre-la-montre aux mondiaux de cyclisme

Innsbruck, Autriche — La Québécoise Simone Boilard a fait belle figure lors du contre-la-montre individuel junior des championnats du monde de cyclisme sur route, lundi, en se classant au cinquième rang, à seulement six secondes (6,17 s) d’une place sur le podium. La Néerlandaise Rozermarijn Ammerlaan a triomphé sur le parcours de 19,8 km en 27 min 02,95 s. Elle a devancé l’Italienne Camilla Alessio (à 6,80 s) et la Britannique Elynor Backstedt (17,94). Boilard, âgée de 18 ans, a terminé l’épreuve à 24,11 s de la gagnante « Aujourd’hui, je me sentais très bien, a confié Boilard. Je pense avoir fait trop d’erreurs techniques et j’ai commencé trop lentement. Mais j’ai été capable de terminer vraiment, vraiment rapidement. Je suis contente de ma cinquième place, mais je suis sûre que je peux faire encore mieux. » Elle s’est montrée confiante pour la course sur route, jeudi. Magdeleine Vallières-Mill, de Sherbrooke, a chuté au début de l’épreuve, mais elle est parvenue à la terminer malgré un pouce cassé, mais au dernier rang, à plus de trois minutes. Lors de l’épreuve masculine de 27,7 km, le Danois Mikkel Bjerg s’est imposé en 32 min 31,05 s, devançant l’Allemand Brent van Moer (à 33,47 s) et son coéquipier Mathias Norsgaard Jorgensen (à 38,30). Nickolas Zukowsky a signé la meilleure performance dans le camp canadien au 21e rang (à 1 min 20 s). Le Montréalais Adam Roberge s’est classé 40e, à plus de deux minutes du vainqueur.