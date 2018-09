Le Croate Luka Modric est sacré joueur de l’année au gala de la FIFA

Luka Modric a mis fin à une décennie de domination de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi en étant sacré le joueur de l’année de la FIFA, lundi. Marta Vieira da Silva a pour sa part remporté l’honneur féminin pour la sixième fois.

Modric a été élu le meilleur joueur de la FIFA pour la saison 2017-2018 après avoir gagné la Ligue des champions pour la quatrième fois en cinq saisons avec le Real Madrid et avoir mené la Croatie à sa première finale à la Coupe du monde.

Messi et Ronaldo avaient monopolisé cette récompense individuelle de la FIFA depuis 2008, remportant cinq titres chacun. Le nom de Messi ne figurait même pas parmi les trois finalistes et il n’a pas fait le déplacement à Londres. Et pour marquer cette nouvelle ère dans l’histoire de la FIFA, Ronaldo ne s’est également pas présenté à la cérémonie au Royal Festival Hall même s’il était parmi les trois finalistes, l’autre étant l’attaquant Mohamed Salah de Liverpool.

« Deux gars que nous ne connaissons pas », a déclaré l’acteur Idris Elba, animateur de la soirée après avoir dévoilé l’équipe de l’année et souligné l’absence de Messi et de Ronaldo dans la salle.

Ronaldo, qui a quitté Madrid pendant la saison morte pour rejoindre la Juventus, a été éliminé de la Coupe du monde en huitièmes de finale avec l’équipe du Portugal, championne d’Europe. Salah a marqué un record de 32 buts en 38 matchs de Premier League anglaise et a aidé Liverpool à atteindre sa première finale en 11 ans.

Modric a soulevé bien des doutes au début de sa carrière à cause de sa taille (1,72 m). « Cela n’a fait que me motiver, avait confié Modric lors de la Coupe du monde. Vous n’avez pas besoin d’être un colosse pour jouer au soccer. »

Vieira da Silva et Deschamps brillent

Marta Vieira da Silva a remporté son premier titre de joueuse de l’année depuis 2010 après avoir mené le Brésil à la Copa America Femenina. Elle a également marqué 13 buts avec le Orlando Pride, qui a atteint les séries éliminatoires de la NWSL.

Le Français Didier Deschamps a été choisi entraîneur de l’année après être devenu le troisième chez les hommes à gagner la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur. Au soccer féminin, l’honneur est allé à Reynald Pedros, le Français qui a mené Lyon aux titres en ligue française et Ligue des champions.

Salah n’est pas parti les mains vides, remportant le prix Puskas pour son but lors du derby du Merseyside en décembre 2017.

Thibaut Courtois a ajouté la récompense de gardien par excellence de la FIFA au gant d’or qu’il a obtenu en Russie pour avoir aidé la Belgique à décrocher la troisième place.