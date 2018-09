Le Canadien prolonge de quatre saisons le contrat de Paul Byron

L’attaquant Paul Byron a accepté une prolongation de contrat de quatre saisons avec le Canadien de Montréal, dimanche.

La valeur moyenne annuelle de l’entente est 3,4 millions de dollars. Le pacte s’étend jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

« Nous sommes très heureux d’en être venus à une entente de plusieurs saisons avec Paul Byron, a dit par communiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Paul est un fier compétiteur, et un exemple de courage et de détermination. De par sa rapidité, son jeu dans les deux sens de la patinoire et ses habiletés, il représente un élément très important de notre équipe. »

Byron a fourni 20 buts et 35 points la saison dernière, disputant tous les matchs du Tricolore. Il a raté une seule rencontre lors de la saison d’avant, inscrivant 22 filets et 43 points.

L’Ontarien de 29 ans a été un choix de sixième tour des Sabres de Buffalo, en 2007. Le CH l’a réclamé au ballottage le 6 octobre 2015, des Flames de Calgary.

Le Canadien va disputer son prochain match préparatoire lundi, à Toronto. Le groupe de Claude Julien montre une fiche de 3-1-0.