Le Canadien signe une victoire à l’arraché 3-2 contre les Sénateurs

Le Canadien de Montréal a ajouté une autre victoire à son dossier au camp d’entraînement alors qu’il a vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3-2 samedi soir au Centre Bell.

La formation montréalaise a signé un troisième gain en quatre parties en matchs préparatoires pendant que les Sénateurs ont subi une quatrième défaite en autant de sorties.

Mais ce ne fut pas facile. Comme lundi contre les Devils du New Jersey, le Canadien a eu besoin de buts rapides en début de troisième période pour faire tourner le vent en sa faveur.

Paul Byron a sonné la charge avec son premier but du camp d’entraînement à 1:18 du troisième vingt, quand il a battu Craig Anderson d’un tir des poignets que le gardien des Sénateurs n’a pas semblé voir partir. Seulement 23 secondes plus tard, Tomas Tatar a brisé l’égalité en faisant dévier un tir à ras la glace de Brendan Gallagher, décoché de la ligne bleue.

Ces deux buts ont donné le ton à une période que le Canadien a totalement dominé alors qu’il a obtenu 14 de ses 32 tirs. De son côté, Carey Price n’a vu que six rondelles au troisième vingt, et seulement 18 au total. Brady Tkachuk et Cody Ceci ont été les seuls à déjouer sa vigilance.

Nikita Scherbak, tard en deuxième, a également touché la cible pour le Canadien, qui affrontera les Maple Leafs de Toronto lundi dans la Ville Reine et mercredi au Centre Bell. Le Tricolore complétera son calendrier préparatoire samedi prochain à Ottawa.

Tkachuk, le coup de vent

Avec son équipe composée majoritairement de vétérans face à une formation beaucoup moins étoffée, le Canadien a fait ce qu’il devait faire en première période : contrôler le jeu.

Mais malgré un avantage de 7-3 au chapitre des tirs, les hommes de Claude Julien sont rentrés au vestiaire en déficit de 1-0 grâce au premier but de Tkachuk depuis le début du camp. Le premier choix des Sénateurs en juin dernier a complètement dérouté Jeff Petry avant de déjouer Price après seulement 75 secondes de jeu.

Le tir suivant des Sénateurs n’est venu que quelque 16 minutes plus tard. Pendant ce temps, le Canadien a eu quelques chances de marquer. Ce fut le cas de Jesperi Kotkaniemi à mi-chemin de l’engagement.

Après de belles manoeuvres en zone adverse, le Finlandais a décoché un vif tir des poignets de l’enclave qui avait battu Anderson, sauf que la rondelle a donné sur la barre horizontale. Kotkaniemi a de nouveau vu un de ses tirs frapper le poteau avec un peu plus de trois minutes à jouer au premier vingt.

Entre les deux, Gallagher a lui aussi raté une belle occasion d’égaler la marque lorsque Anderson a stoppé son tir sur réception, décoché du cercle gauche, grâce à une réaction rapide de sa jambe droite.

Le jeu a été plus égal au deuxième vingt, lors duquel les deux formations se sont échangé des buts tardifs. Ceci a d’abord battu Price d’un superbe tir des poignets d’une quarantaine de pieds après que Logan Brown eut servi une tasse de café à Jordie Benn dans le coin de la patinoire.

Scherbak a riposté 44 secondes plus tard en déjouant Anderson d’un angle presque impossible.

Les joueurs des Sénateurs ne le savaient pas encore, mais le Canadien venait d’amorcer sa remontée.