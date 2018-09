Domi regrette son geste envers Ekblad

S’il pouvait remonter le temps, Max Domi remonterait retournerait aux premiers instants de la troisième période du match de mercredi soir contre les Panthers de la Floride et réagirait de façon différente à l’endroit d’Aaron Ekblad. Mais voilà, le mal est fait — à Domi et à Ekblad —, et le nouveau venu du Canadien de Montréal ne pouvait rien faire d’autre, vendredi, qu’afficher ses regrets.

Au lendemain de la décision du département de la sécurité des joueurs de la LNH de lui imposer une suspension pour le reste du calendrier préparatoire, Domi s’est montré repentant. « Je suis désolé. Je ne voulais pas le blesser. Parfois, les émotions prennent le dessus. Il y a de meilleures manières de gérer des situations comme celles-là. Je dois accepter les conséquences et je suis tout à fait prêt à le faire. Je respecte la décision de la ligue », a déclaré Domi en mêlée de presse dans le vestiaire du Canadien, à Brossard.

Dans le feu de l’action

Domi s’est montré respectueux à l’endroit du défenseur des Panthers. « Je connais Aaron depuis longtemps. Nous avons souvent joué l’un contre l’autre dans le passé, nous avons toujours joué avec ardeur que ce soit au hockey mineur, chez les juniors, au niveau national et maintenant dans la Ligue nationale. Je n’ai jamais cherché à le blesser et je me sens mal. J’espère qu’il se porte bien. Il est un élément important d’une excellente équipe de hockey. »

Invité à relater sa version de l’incident, Domi a déclaré qu’il croyait que lui et Ekblad allaient jeter les gants. « Je croyais que nous allions nous battre et j’ai réagi ainsi. C’est malheureux. »

Domi a admis qu’il ne savait pas trop à quoi s’attendre lorsqu’il a comparu en audience téléphonique avec le département de sécurité des joueurs, jeudi midi. « C’est la première fois que je me retrouvais dans cette situation. J’ai déjà été suspendu, mais pas à la suite d’une audience. C’est une position étrange, mais George [Parros] et son équipe ont révisé la vidéo et ce sont eux qui prennent les décisions. C’est ce qu’ils ont fait et je dois vivre avec. »

L’incident s’est produit après 56 secondes de jeu en troisième période de la victoire de 5-2 des Panthers, mercredi. Domi s’en est pris à Ekblad après une lutte dans le coin de la zone des Panthers et a tenté d’engager le combat avec son rival, qui l’a ignoré. Frustré, Domi a laissé tomber un gant et donné un coup de poing au visage d’Ekblad, qui s’est retrouvé avec un visage ensanglanté.

Selon diverses sources, Ekblad serait sorti de l’incident avec le nez cassé. Par ailleurs, selon le compte Twitter de Jameson Olive, qui rédige des articles sur le site Internet des Panthers, Ekblad a qualifié le geste de Domi de stupide et laissé sous-entendre qu’il y aura une suite. Le premier duel entre le Canadien et les Panthers n’aura lieu que le 28 décembre, en Floride.

Ni Domi ni l’entraîneur-chef Claude Julien n’ont voulu commenter ces propos.

Ekblad s’est également dit déçu de la durée de la suspension.