Nadal, blessé, renonce à la tournée en Chine

Photo: Seth Wenig Associated Press

Madrid — Le no 1 mondial, Rafael Nadal, touché au genou droit, une blessure qui l’avait contraint à abandonner en demi-finale de l’US Open puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France, a annoncé mercredi son forfait pour les tournois de Pékin et de Shanghai début octobre. « Même s’il n’y a rien de nouveau concernant ma blessure, nous avons décidé avec mon équipe médicale et technique de ne pas participer à la tournée asiatique pour soigner mon genou de la même façon que d’habitude », a écrit Nadal sur son compte Twitter. L’Espagnol, qui souffre régulièrement de ses genoux, avait atteint la saison dernière la finale au Masters 1000 de Shanghai, battu par Roger Federer, et remporté le tournoi de Pékin. Ce double forfait menace son rang de no 1 mondial.