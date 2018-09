Hockey: Alexandre Alain jouera au Centre Vidéotron jeudi

Pas toujours choyés par le passé, les amateurs de hockey de la ville de Québec verront l’un des leurs au Centre Vidéotron, et peut-être aussi deux des patineurs les plus électrisants dans la Ligue nationale. En prévision de la visite des Capitals de Washington dans la Vieille Capitale jeudi soir, la direction du Canadien de Montréal a avisé le jeune attaquant Alexandre Alain qu’il sera en uniforme face aux champions en titre de la Coupe Stanley. De plus, il pourrait avoir l’occasion de se frotter à nul autre que Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov. Tout en précisant que ce n’était pas encore officiel mercredi midi, un porte-parole des Capitals a indiqué que les deux dynamos offensives de l’équipe devraient être en uniforme pour ce duel contre le Canadien. Autant pour Ovechkin que pour Kuznetsov, ce serait une première sortie en matchs préparatoires cette saison, ceux-ci ayant été laissés à l’écart lors des deux rencontres des Capitals face aux Bruins de Boston.