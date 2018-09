15 millions $US au vainqueur de la Coupe FedEx dès 2019

Atlanta — Les bourses bonis dans le circuit de la PGA doubleront l’an prochain pour atteindre 70 millions de dollars US, dans un système revampé qui fera passer la bourse octroyée au vainqueur de la Coupe FedEx à 15 millions de dollars. Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, a déclaré que ces changements avaient été apportés afin que la finale de la Coupe FedEx soit plus facile à comprendre pour les partisans et pour éviter l’éventualité de champions distincts au Championnat du circuit et à la Coupe FedEx. À compter de l’an prochain à East Lake, le meneur de la Coupe FedEx commencera le Championnat du circuit à 10 sous la normale et aura une avance de deux coups. Les autres pointages seront décalés et les cinq derniers golfeurs du plateau de 30 amorceront le tournoi à égalité avec la normale. Quiconque terminera le tournoi de 72 trous avec le plus bas pointage gagnera la Coupe FedEx. Il sera également sacré gagnant du Championnat du circuit.