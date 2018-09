Dopage: démission au sein de l’AMA

La Canadienne Beckie Scott, championne olympique de ski de fond, a démissionné du comité de révision de conformité de l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui recommande la levée de la suspension de la Russie. Selon la CBC et la BBC, qui a également rapporté la nouvelle, ce départ est en réaction à la recommandation du comité de révision. Ce comité a recommandé au comité exécutif de l’AMA de réintégrer l’agence antidopage russe puisque, selon lui, les autorités russes ont satisfait aux deux conditions posées en mai dernier par l’AMA, basée à Montréal. Ces deux conditions étaient d’une part la reconnaissance des conclusions du rapport McLaren, qui avait établi en 2016 l’existence d’un système de dopage institutionnel dans le sport russe entre 2011 et 2015, et d’autre part l’accès aux échantillons du laboratoire de Moscou. Scott resterait cependant présidente de la commission des sportifs de l’AMA, selon la CBC.