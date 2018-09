Basketball: les joueuses de Seattle n’iront pas à la Maison-Blanche

Los Angeles — Les gagnantes du championnat professionnel américain de basket (WNBA), n’iront pas à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump si elles y sont invitées. « Est-ce que cela mérite même qu’on en parle ? », a expliqué Sue Bird, capitaine de l’équipe. Bird, 37 ans, a déjà remporté le titre de la WNBA avec Seattle en 2004 et en 2010 et se souvient encore de sa rencontre avec Barack Obama. « Il y avait de l’excitation, quand j’ai rencontré le président Obama et il y avait cette aura, c’était incroyable, et maintenant, il n’y a plus ça. Personne ne veut plus y aller. », a-t-elle regretté. Les présidents américains reçoivent traditionnellement les équipes qui remportent les grands championnats professionnels. Mais depuis l’élection de Trump, les Warriors de Golden State, champions de la NBA en 2017 et en 2018, n’ont pas été invités en raison des critiques répétées de certains joueurs et de leur entraîneur visant l’actuel président. Les vainqueurs du dernier Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, ont eux décliné l’invitation, tandis que des vedettes américaines de sports d’hiver, comme les skieuses Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, n’ont pas participé à la réception des délégations olympique et paralympique à leur retour des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud), en 2018.