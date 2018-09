L’Impact écrase l’Union de Philadelphie 4-1

L’offensive de l’Impact a poursuivi sa lancée et la formation montréalaise a profité d’un premier doublé d’Alejandro Silva en MLS pour vaincre l’Union de Philadelphie 4-1, samedi.

Cette victoire permet à l’Impact (12-14-3) de s’approcher à un point de l’Union (12-12-4) et du cinquième rang dans l’Association de l’Est. L’Union a toutefois un match en main. Les six premières formations de chaque association participeront aux éliminatoires.

Le Bleu-blanc-noir a aussi creusé l’écart avec le D.C. United (9-11-7), septième, à cinq points de l’Impact et avec deux matchs en main. Le United accueillera les Red Bulls de New York dimanche.

Silva a inscrit ses troisième et quatrième buts de la saison, les deux avec l’aide d’Ignacio Piatti, tandis que Saphir Taïder et Quincy Amarikwa ont aussi touché la cible pour l’Impact, qui a gagné trois de ses quatre derniers matchs. Il s’agissait pour Amarikwa, acquis des Earthquakes de San Jose le mois dernier, d’un premier but en MLS depuis le 12 août 2016 — une disette de 31 matchs.

L’Impact totalise sept buts au compteur à ses deux dernières sorties, lui qui avait écrasé les Red Bulls 3-0 le 1er septembre dernier.

Auston Trusty a été l’unique buteur de l’Union, qui connaissait une séquence de cinq matchs sans défaite (4-0-1).

Le défenseur central Rudy Camacho était de retour dans le XI partant de l’Impact, après avoir raté une rencontre en raison d’une blessure à une jambe.

L’Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il accueillera le New York City FC.

Explosion offensive

Les visiteurs ont commencé le duel avec de bonnes intentions, alors que Piatti a obtenu la première occasion dès la sixième minute. La frappe de l’Argentin après un centre de Bacary Sagna est toutefois passée par-dessus le filet.

L’Union a trouvé le moyen d’être le premier à s’inscrire au pointage, à la 11e minute. Haris Medunjanin a remis le ballon à Borek Dockal à quelques mètres de lui sur un corner. Dockal a ensuite rejoint Trusty avec un centre précis et l’Américain a marqué de la tête.

Même si l’Union a semblé profiter d’un certain élan après ce but, l’Impact a répliqué à la 28e minute. À la suite d’un revirement après un corner de l’Union, Piatti a lancé une contre-attaque du Bleu-blanc-noir et il a choisi le bon moment pour envoyer le ballon vers Silva. Ce dernier a ensuite battu le gardien Andre Blake, qui s’était aventuré loin de son filet dans l’espoir de couper les angles.

L’Impact a connu un regain d’énergie après ce but, mais il a bousillé un bon nombre de chances de marquer en raison d’un manque de précision sur les frappes.

Une frappe précise d’Amarikwa a finalement permis à l’Impact de prendre les devants à la 39e minute. L’attaquant a décoché un tir en pivotant, forçant Blake à plonger pour stopper le ballon avec sa main gauche. Taïder a profité du retour pour faire bouger les cordages.

Alors que l’Union commençait à augmenter la pression sur la défensive montréalaise, Amarikwa est venu ajouter un but d’assurance pour l’Impact à la 63e minute. Piatti a lancé Daniel Lovitz sur le flanc gauche et l’Américain a centré le ballon au dernier moment. Amarikwa a tout juste dévié le ballon dans l’ouverture.

Silva a envoyé les spectateurs vers la sortie à la 76e minute, complétant une longue descente à deux contre un avec Piatti.