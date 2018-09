Coupe Davis: Nestor s'incline lors de son dernier match en carrière

Les Néerlandais Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer sont venus gâcher la fête, samedi, alors qu’ils ont défait les Canadiens Daniel Nestor et Vasek Pospisil 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 lors du dernier match en carrière de Nestor dans le cadre de leur barrage des éliminatoires du Groupe mondial de la Coupe Davis.

L’avance du Canada a donc été réduite à 2-1 dans la confrontation.

Âgé de 46 ans, Nestor avait annoncé qu’il accrocherait sa raquette après son match de double. Il a remporté huit titres du Grand Chelem en double au cours de sa longue carrière et a également gagné l’or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, en compagnie de Sébastien Lareau.

Nestor, de Toronto, a représenté le Canada sur la scène internationale pendant plus de 25 ans et a participé à 53 barrages de la Coupe Davis.

« Je voulais jouer une saison de plus et ce match était le plus important pour moi cette année. J’aurais aimé mieux jouer, a affirmé Nestor, visiblement déçu du dénouement. Je me suis bien préparé et j’avais connu de bons entraînements, mais mon niveau de jeu n’est simplement plus assez bon. »

Après le match, Nestor s’est adressé à la foule et a notamment remercié sa famille et ses coéquipiers, réussissant difficilement à contenir ses émotions. Il sera intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien dimanche, après le premier des deux matchs à l’horaire.

« Je le considère comme un de mes très bons amis et c’est dommage de le voir mettre un terme à sa carrière, a souligné Pospisil. C’était un honneur d’être sur le terrain avec lui. Je voulais vraiment l’aider à gagner son dernier match.

« Ce fut un plaisir de jouer avec Daniel au cours des années et je suis triste de lui dire au revoir. »

Nestor et Pospisil, de Vancouver, ont rapidement obtenu le premier bris de service de la rencontre et ont gagné la première manche quand Rojer a envoyé un retour hors des limites du terrain.

Middelkoop et Rojer ont toutefois renversé la vapeur en deuxième manche, s’offrant un coussin de 3-0 avant de niveler les chances.

Nestor et Pospisil ont fait preuve d’un peu plus de combativité en troisième manche, mais ont parfois manqué de cohésion, incluant un moment où ils ont tous les deux appelé un smash avant de finalement regarder la balle tomber. Même si Pospisil a réussi à renvoyer la balle en jeu malgré tout, ils ont éventuellement perdu le point et la manche.

Le scénario s’est répété lors de la quatrième manche, alors que les Néerlandais ont obtenu le bris décisif lors du huitième jeu.

« Nous sommes toujours dans une bonne position et les gars se sont bien battus aujourd’hui, même s’ils ont perdu. C’est la nature de la Coupe Davis », a affirmé le capitaine de l’équipe canadienne Frank Dancevic.

Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, et Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, avaient offert les deux premiers points au Canada, vendredi, battant respectivement Thiemo de Bakker et Robin Haase. Dimanche, Raonic affrontera Haase, tandis que Shapovalov aura rendez-vous avec de Bakker.