Dopage: la suspension russe serait bientôt levée

Après trois années de suspension, la Russie touche sans doute au but : l’Agence mondiale antidopage (AMA) devrait lever le 20 septembre prochain la suspension de l’agence russe antidopage prononcée en 2015 en réponse à son rôle moteur dans le système de dopage d’État qui régissait le sport russe entre 2011 et 2015. Les autorités russes se sont engagées « à permettre à l’AMA d’avoir accès aux données et échantillons du laboratoire antidopage de Moscou ». L’AMA a aussi souligné que depuis le début de la suspension en 2015, « les autorités russes et leurs partenaires ont travaillé très dur pour reconstruire un programme de lutte contre le dopage fiable et durable en Russie ».