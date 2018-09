Raonic malmène de Bakker en Coupe Davis

Milos Raonic a défait Thiemo de Bakker en trois manches pour offrir une avance de 1-0 au Canada face aux Pays-Bas, vendredi, dans leur barrage des éliminatoires du Groupe mondial de la Coupe Davis.



Raonic, de Thornhill, en Ontario, a vaincu de Bakker 6-3, 6-2, 6-2 grâce notamment à 23 as, contre trois.



« Peut-être que ça donne le ton, mais même s’il s’agit d’une compétition par équipes, vous êtes quand même seul sur le terrain, a rappelé Raonic. Le tennis sera toujours un sport individuel, sauf si vous jouez en double. »



Raonic était de retour au sein de la formation canadienne pour une première fois depuis 2015 en raison de blessures. Malgré cette longue absence, il a porté son dossier à 11-1 quand il dispute un match de la Coupe Davis en sol canadien.



Il n’a pas perdu de temps avant de faire sentir sa présence, prenant un avantage de 3-1 grâce à son puissant service et des volées précises.



De Bakker, 236e au classement de l’ATP, s’est accroché avant de voir Raonic gagner la première manche à la suite de deux contestations à son avantage.



En retard 2-1 en deuxième manche, Raonic a gagné cinq jeux consécutifs pour s’offrir une avance de deux sets à zéro.



De Bakker a paru frustré par moments en troisième manche, argumentant à quelques reprises avec l’arbitre. La rencontre a pris fin quand de Bakker a envoyé un smash dans le filet.



Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, avait rendez-vous avec Robin Haase dans le deuxième duel, plus tard vendredi.



Daniel Nestor, de Toronto, et Vasek Pospisil, de Vancouver, disputeront le double samedi contre Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer. Les simples inversés seront présentés dimanche, alors que Raonic affrontera Haase et Shapovalov jouera contre de Bakker.