Coupe Davis: Raonic et Shapovalov prêts à affronter les Pays-Bas

Toronto — Milos Raonic et Denis Shapovalov représenteront le Canada en simple lors de leur duel de la Coupe Davis contre les Pays-Bas, vendredi. Raonic, de Thornhill en Ontario, affrontera Thiemo de Bakker dans le premier match à l’affiche. Shapovalov, de Richmond Hill en Ontario, croisera le fer avec Robin Haase dans la rencontre suivante. Daniel Nestor et Vasek Pospisil uniront leurs efforts en double samedi, contre Matwé Middelkoop et Jean-Julien Rojer. Les matchs de simple inversés qui auront lieu dimanche opposeront Raonic à Haase, et Shapovalov à de Bakker.