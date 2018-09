Le défenseur Erik Karlsson échangé aux Sharks

Ottawa — Le défenseur étoile des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson a été échangé aux Sharks de San Jose jeudi. Les rumeurs allaient bon train après que le gagnant de deux trophées Norris eut refusé de signer une prolongation de contrat avec l’équipe cet été. En retour de leur choix de premier tour en 2008 (15e au total) et de l’espoir Francis Perron, les Sénateurs mettent la main sur les attaquants Chris Tierney et Rudolfs Balcers, le défenseur Dylan DeMelo, l’espoir Josh Norris, ainsi qu’un choix conditionnel de deuxième tour des Sharks en 2019 et un choix conditionnel de premier tour en 2020. Si les Sharks devaient rater les séries en 2018-2019, c’est plutôt un choix de premier tour que les Sénateurs obtiendraient. Sinon, c’est la sélection de 2020 qui s’appliquera à la transaction.