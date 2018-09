Johnny Manziel réchauffe le banc des Alouettes

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

S’il est de retour sur le terrain avec les Alouettes de Montréal, Johnny Manziel ne joue toujours pas, et l’ex-gagnant du trophée Heisman est frustré de cette situation. Le quart-arrière, qui a raté les trois dernières séances en raison d’un virus à l’estomac, a déclaré qu’il aurait été disponible au cours des deux semaines suivant son retrait du protocole de commotions cérébrales de la LCF. Manziel a subi une commotion lors d’un match disputé à Ottawa le 11 août. Il n’a pas joué depuis. Et on a dû réhydrater Manziel par intraveineuse, mardi et mercredi, en raison de ce virus. Malgré tout, il dit se sentir bien pour jouer vendredi, alors que les Alouettes accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique. C’est Antonio Pipkin qui effectuera un quatrième départ consécutif. Matthew Schiltz est l’autre quart disponible.