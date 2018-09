Le gouvernement fédéral appuie la candidature olympique de Calgary

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Calgary — Le gouvernement canadien a de nouveau appuyé la candidature de Calgary en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2026 par le biais d’un communiqué publié mercredi par le ministère des Sciences et des Sports, tandis que le ton du gouvernement de l’Alberta était quant à lui plus réservé. Selon un rapport dévoilé au conseil municipal par le comité organisateur, accueillir les Jeux olympiques et paralympiques coûterait un total de 5,23 milliards. Les trois paliers de gouvernement seraient appelés à débourser 3 milliards. Le 13 novembre, les Calgariens indiqueront lors d’un référendum s’ils soutiennent ou non la candidature pour les Jeux. C’est l’Alberta qui a exigé la tenue d’un référendum.