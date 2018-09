Eugenie Bouchard s’incline à son premier match à l’omnium du Japon

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Tokyo — Eugenie Bouchard a subi l’élimination d’entrée de jeu à l’omnium du Japon, s’inclinant en deux manches de 6-4 et 6-4 face à la favorite locale Nao Hibino. Bouchard, finaliste à ce tournoi en 2013, a donc encaissé une troisième défaite d’affilée. Elle avait perdu dès le premier tour la semaine dernière à Chicago et s’est inclinée en deuxième ronde aux Internationaux des États-Unis après avoir obtenu sa place dans le tableau principal après avoir pris part au tournoi de qualifications. Hibino, âgée de 23 ans, et Bouchard, 24 ans, s’étaient affrontées une première fois lors d’un tournoi de l’ITF à Vancouver plus tôt cette année. La Canadienne avait enlevé le premier set avant de perdre 3-6, 6-1, 6-3. Hibino affrontera au deuxième tour la favorite Zhang Shuai, tombeuse de la Polonaise Magdalena Frech 7-5, 6-3.