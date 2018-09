F1: Räikkönen quitte Ferrari à la faveur de Leclerc

Maranello, Italie — Le pilote Kimi Räikkönen quittera l’écurie Ferrari à la fin de la présente saison de Formule 1, et il sera remplacé par la jeune sensation Charles Leclerc. Räikkönen, qui a remporté au volant d’une Ferrari le championnat des pilotes de Formule 1 en 2007, sera remplacé par un actuel pilote de Sauber, Leclerc, qui sera le coéquipier de Sebastian Vettel en 2019. Le jeune Monégasque de 20 ans est considéré comme étant l’un des plus talentueux parmi les jeunes pilotes de la Formule 1. Il a impressionné les observateurs depuis le début de la saison au volant de son bolide Sauber, notamment en terminant en sixième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, le 29 avril dernier. Räikkönen a signé 20 victoires et obtenu 100 podiums en F1.