Max Pacioretty paraphe une prolongation de 4 ans avec les Knights

Les Golden Knights de Vegas n’ont pas mis de temps avant de s’assurer que Max Pacioretty reste au Nevada pendant plusieurs années, après avoir acquis l’ancien capitaine du Canadien de Montréal lors d’une transaction.

L’équipe a annoncé lundi qu’elle s’était entendue avec Pacioretty sur les termes d’une prolongation de quatre ans et d’une valeur de 28 millions de dollars américains qui prendra fin à la suite de la saison 2022-23. Âgé de 29 ans, Pacioretty amorçait la dernière année d’un contrat de six saisons.

« Il peut marquer des buts et c’est un joueur productif. Il amène de la vitesse et il possède un bon gabarit. Il cadre bien dans notre équipe, a mentionné George McPhee, le directeur général des Golden Knights. Il correspond à la philosophie de cette équipe et il peut jouer dans différentes situations. »

Les Golden Knights, les finalistes de la coupe Stanley lors de la dernière saison, avaient obtenu les services de l’attaquant étoile dimanche soir, envoyant au Canadien l’attaquant Tomas Tatar, l’espoir Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde au repêchage de 2019.

Les ajouts de Pacioretty et du vétéran joueur de centre Paul Stastny, qui a signé un contrat avec les Golden Knights pendant la saison morte, viendront pallier à la perte des attaquants James Neal et David Perron, qui ont quitté l’équipe via le marché des joueurs autonomes.

« Nous avons ajouté Stastny et Pacioretty, qui sont deux joueurs capables d’évoluer dans les deux sens de la patinoire et qui ont du caractère, a déclaré McPhee. J’espère que nous constituons une meilleure équipe que l’an dernier. »

Pacioretty, natif de New Canaan, au Connecticut, a été le choix de premier tour du Canadien, 22e au total, au repêchage de 2007. En 626 rencontres dans la LNH, il a marqué 226 buts et récolté 222 aides pour 448 points. La saison dernière, Pacioretty a connu une baisse de régime, comme en font foi ses 17 buts et 20 aides en 64 matchs. Il avait par contre marqué 30 buts ou plus au cours des cinq campagnes précédentes.

Au cours des cinq dernières saisons, Pacioretty a également été l’un des meilleurs francs-tireurs sur le flanc gauche. Ses 112 buts à forces égales le placent au troisième rang à égalité avec Jamie Benn, des Stars de Dallas, à ce chapitre. Ils ne sont devancés que par Brad Marchand (118), des Bruins de Boston, et Alexander Ovechkin (134), des Capitals de Washington.

L’imposant attaquant connaît bien l’entraîneur-chef des Golden Knights, Gerard Gallant, qui a oeuvré comme adjoint à Michel Therrien en 2012.

Stastny s’est déjà familiarisé avec ses nouveaux coéquipiers lors des entraînements optionnels et des rencontres d’équipe.

« Tout le monde m’a ouvert les bras et m’a aidé avec ce que j’avais besoin, a indiqué Stastny, qui a récolté 16 buts et 37 aides la saison dernière. C’est toujours plaisant de chausser les patins et d’apprendre à connaître les joueurs. Lorsque le camp se mettra en branle, je serai plus à l’aise.

S’adressant aux médias après un entraînement, lundi, le jeune attaquant Alex Tuch a louangé Pacioretty.

« Il est bon défensivement et c’est un joueur polyvalent. C’est un des meilleurs joueurs de la ligue, surtout dans sa capacité de marquer des buts », a observé Tuch.

L’attaquant Jonathan Marchessault, qui a obtenu 75 points l’an dernier, bon pour le deuxième rang de l’équipe, a déclaré qu’il était impatient de commencer les camps d’entraînement, sachant que la direction des Golden Knights n’avait qu’un seul objectif en tête pendant la saison morte.

« L’organisation veut gagner, a affirmé Marchessault. En tant que joueur, tu ne peux pas être plus heureux de faire partie d’une équipe qui veut gagner maintenant. »