Le Canadien offre un contrat d’un an à deux volets à Michael McCarron

Éclipsé par l’annonce de l’échange du capitaine Max Pacioretty, un contrat d’un an à deux volets a été conclu entre le Canadien et l’attaquant Michael McCarron. McCarron touchera 874 125 $ US dans la LNH et 70 000 $ s’il joue dans la Ligue américaine. Tout indique qu’il s’agira de la saison de la dernière chance à Montréal pour McCarron, âgé de 23 ans et choix de première ronde du Canadien au repêchage en 2013. L’attaquant format géant (6 pi 6 po et 230 livres) a disputé 18 matchs avec le Canadien la saison dernière, amassant seulement une mention d’aide. Il a passé le reste de la campagne avec le Rocket de Laval, dans la LAH, récoltant 24 points (7 buts, 17 passes) en 54 rencontres. Au cours de sa carrière dans la LNH, McCarron a été limité à 8 points —2 buts et 6 aides — en 69 matchs.