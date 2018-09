L’Australien Michael Matthews s’offre le doublé au Grand Prix de Montréal

Comme il l’avait fait deux jours plus tôt à Québec, l’Australien Michael Matthews s’est montré le plus fort au sprint et il a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal.

Matthews devient le second coureur à remporter la même année les Grands Prix de Québec et de Montréal, après son compatriote Simon Gerrans en 2014.

Matthews, de l’équipe Sunweb, a devancé l’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) et le Belge Greg Van Avermaet (BMC).

À 200 mètres de l’arrivée, l’Australien s’est placé juste derrière Colbrelli avant de placer son ultime attaque victorieuse.

Vendredi, Matthews avait enlevé le Grand Prix de Québec devant Van Avermaet et Jasper Stuyven (Trek Segafredo).



D'autres détails suivront.