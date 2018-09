Pour Tom Brady, l’objectif est d’être sur un terrain de la NFL dans cinq ans

Foxborough, États-Unis — Tom Brady a mis une chose au clair alors qu’il se prépare pour sa 19e saison dans la NFL : il ne prévoit pas d’arrêter de jouer dans un avenir rapproché.

Dans le dernier chapitre de la série Tom vs Time, diffusée par Facebook Watch et en ligne depuis mercredi, le quart-arrière de 41 ans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a réitéré son désir de jouer au moins cinq saisons de plus.

« J’aimerais jouer à 41, 42, 43, 44 et 45 ans, a affirmé Brady. Ce serait tout un défi. Je ne pense pas que ce sera facile. Je crois même que ce sera très difficile. Mais je pense être en mesure de le faire. Une fois que vous arrêtez, c’est terminé. Je ne suis pas prêt à dire que c’est terminé, parce que je ne sens pas que c’est le temps d’arrêter. »

« J’estime toujours avoir des choses à accomplir. […] Ça a été très difficile de se rendre jusqu’ici, pourquoi ne pas terminer ce qu’on a commencé ? »

Les Patriots lancent leur saison 2018 dimanche, contre les Texans de Houston.

Bien qu’il ait remporté cinq Super Bowl et qu’il soit devenu l’an dernier le joueur le plus âgé à être nommé joueur par excellence, à 40 ans, Brady croit pouvoir toujours élever son jeu d’un cran.

« Je crois que les huit dernières années de ma carrière ont été meilleures que les dix premières, alors je devrais prolonger tout ça. C’est ce que je tente de faire. »

Depuis ses débuts en janvier, la série Tom vs Time a permis aux téléspectateurs de s’immiscer dans l’arrière-scène de la carrière de Brady depuis qu’il a eu 40 ans, ainsi que de faire de rares incursions dans la vie privée de l’athlète.