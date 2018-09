Première présence d’Auger-Aliassime à la Coupe Davis

Félix Auger-Aliassime participera à sa première Coupe Davis. Tennis Canada a annoncé mardi que le tennisman de 18 ans a percé sa formation en vue de la rencontre de barrage du Groupe mondial face aux Pays-Bas, la semaine prochaine, à Toronto.

Auger-Aliassime, qui vient tout juste d’accéder pour la première fois au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem à New York, disputera ainsi cet important duel pour le Canada, qui lutte pour conserver sa place au sein du Groupe mondial.

La 117e raquette mondiale sera accompagnée par Milos Raonic (24e), Denis Shapovalov (28e), Vasek Pospisil (88e) et Daniel Nestor, classé 129e en double. Frank Dancevic est le capitaine de la formation canadienne.

L’Association royale de tennis des Pays-Bas a désigné le 49e mondial Robin Haase, Thiemo de Bakker (211e), Scott Griekspoor (232e) ainsi que Jean-Julien Rojer et Matwé Middelkoop, respectivement 9e et 30e en double, pour défendre leurs couleurs.

Raonic effectuera un retour à la Coupe Davis et disputera sa première rencontre depuis 2015, alors qu’il avait aidé le Canada à vaincre le Japon au premier tour du Groupe mondial. L’Ontarien détient une fiche de seize victoires et seulement six défaites dans ce tournoi. Shapovalov, 19 ans, en sera à sa cinquième rencontre de la Coupe Davis. Il a une fiche de 4-3. Pospisil a quant à lui été un joueur clé pour l’équipe canadienne au cours des dernières années, lui qui représente le Canada depuis 2008. Sa fiche est de 17-6.

Nestor, membre le plus fidèle de l’histoire de l’équipe canadienne de la Coupe Davis, en sera à sa 53e rencontre depuis ses débuts en 1992. Il est le détenteur de plusieurs records de l’équipe, notamment pour le plus grand nombre d’années de participation (25), le plus grand nombre de rencontres disputées (52) et le plus grand nombre de victoires (48). Nestor, qui célébrait son 46e anniversaire de naissance mardi, prendra sa retraite cet automne et disputera donc sa dernière rencontre de la Coupe Davis.

« C’est une rencontre importante pour nous, car nous tentons de conserver notre statut au sein du Groupe mondial pour l’an prochain, a expliqué Dancevic. […] Les Pays-Bas représentent un défi de taille, mais nous attendons avec impatience de sauter sur le terrain et de tout donner pour aller chercher la victoire. Nous aurons l’avantage d’évoluer à la maison. »