Le Canada bat l’Afrique du Sud à la Coupe du monde de water-polo féminin

Sourgout, Russie — Le Canada a écrasé l’Afrique du Sud 18-3 à son premier match de la Coupe du monde de water-polo féminin. La Montréalaise Krystina Alogbo a mené l’attaque canadienne avec quatre buts. Kindred Paul a ajouté trois buts pour les gagnantes, tandis qu’Élyse Lemay-Lavoie, Gurpreet Sohi, Emma Wright et Monika Eggens ont toutes marqué deux fois. Kelly McKee, Joelle Bekhazi et Hayley McKelvey ont complété le pointage. La gardienne Claire Wright a inscrit la victoire à sa fiche. Le Canada affrontera la Nouvelle-Zélande mercredi. La Coupe du monde de water-polo a lieu chaque année non olympique entre les Championnats du monde. Elle sert de qualifications aux Mondiaux 2019, qui seront disputés en Corée du Sud.