Colin Kaepernick, le nouveau visage de Nike

Le joueur de football américain Colin Kaepernick, à l’origine en 2016 du mouvement de boycottage de l’hymne américain, est le visage de la nouvelle campagne de publicité de Nike.



Sur son compte Twitter, Kaepernick a publié lundi le visuel montrant en gros plan son visage en noir et blanc avec le message « Croyez dans quelque chose. Même si cela signifie tout sacrifier ».



Kaepernick est l’un des visages de cette campagne, qui coïncide avec le 30e anniversaire du célèbre slogan « Just do it » de la marque à la virgule, aux côtés de la reine du tennis féminin Serena Williams et de la mégastar de la NBA LeBron James.



Depuis qu’il a lancé son mouvement pour protester contre les violences policières contre les Noirs en posant un genou à terre lors de l’hymne américain, Kaepernick est devenu une personnalité controversée aux États-Unis, célébrée par les uns et détestée par les autres, notamment par le président américain, Donald Trump, entré en guerre ouverte à l’automne dernier contre les joueurs protestataires.



Kaepernick n’a pas retrouvé d’équipe depuis l’expiration de son contrat avec San Francisco début 2017 et a attaqué en justice la Ligue nationale de football américain (NFL) qu’il accuse de collusion pour l’empêcher de poursuivre sa carrière.



Il est sous contrat depuis 2011 avec Nike qui, à la différence des autres, n’a pas résilié sa commandite. « Nous croyons que Colin est l’un des sportifs les plus charismatiques de sa génération qui utilise la puissance du sport pour faire bouger le monde », a expliqué au site Internet de la chaîne ESPN Gino Fisanotti, dirigeant de Nike.