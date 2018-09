Le Canada remporte le bronze à la Coupe du monde de baseball féminin

Le Canada a défait les États-Unis 8-5 en dix manches pour mettre la main sur la médaille de bronze à la Coupe du monde de baseball féminin.

Les représentantes de l’unifolié ont explosé pour cinq points en début de 10e afin de remporter le match et ainsi conserver leur deuxième rang mondial, derrière les Japonaises.

La Repentignoise Daphnée Gélinas a produit quatre des huit points des gagnantes, dont trois à l’aide d’un retentissant circuit dans la droite en début de cinquième, qui procurait une avance de 3-2 au Canada.

Jusque-là, l’attaque canadienne semblait incapable de produire quoi que ce soit, mais le gérant André Lachance sentait que le vent allait tourner.

« On était confiants, car on avait des coureuses sur les sentiers à chaque manche, a-t-il dit quelques minutes après la rencontre. C’est vrai qu’on ne réussissait pas à les faire avancer, mais quand tu réussis à embarquer sur les sentiers constamment, tu sais qu’à un moment donné, ça va donner quelque chose. Notre partante, Amanda Asay, nous a gardés dans le match, jusqu’à ce que Daphnée nous donne les devants. »

Cette avance n’a toutefois pas tenu. Malaika Underwood a créé l’égalité à l’aide d’un double en fin de septième pour forcer la tenue de la prolongation.

Afin d’accélérer les choses en manches supplémentaires en baseball international, les équipes amorcent tous leurs tours au bâton avec des coureuses aux premier et deuxième coussins.

« Au Canada, on a le même règlement, mais pas pour les matchs de médailles, a expliqué Lachance. Je suis allé m’enquérir auprès de l’arbitre pour savoir exactement quelle formule était utilisée. J’aurais préféré qu’on poursuive normalement. »

Malgré tout, il a fallu attendre la 10e pour que les équipes s’inscrivent à la marque.

« La chance est la même pour les deux équipes et les Américaines, en tant qu’hôtesses, n’avaient besoin que d’un point pour l’emporter en huitième ou neuvième, a noté Lachance, directeur des opérations baseball à Baseball Canada. On a eu de gros jeux défensifs qui nous ont permis de remporter cette rencontre, notamment un jeu forcé au marbre sur un faible ballon à l’entre-champ gauche ou encore un retrait de la coureuse au troisième sur un amorti sacrifice. »

Avec un compte de 2-2, Gélinas a produit son quatrième point de la rencontre en frappant un simple qui a percé la défense au centre, qui jouait rapprochée. Un retrait plus tard, sa compatriote Anne-Sophie Lavallée a été atteinte d’un lancer pour creuser l’écart à deux points.

Mia Valcke et Ashley Stephenson ont suivi avec des simples bons pour un et deux points respectivement.

« Encore une fois, Daphnée est arrivée avec un gros coup sûr en un moment opportun », a souligné Lachance.

Les Américaines ont tenté une remontée en fin de 10e. Après un retrait et les coussins tous occupés, Allison Hamilton a frappé un simple à gauche bon pour deux points. La frappeuse suivante, Samantha Cobb, s’est toutefois engagée dans un double jeu pour mettre fin à la rencontre.

« Avec une avance comme ça, on était confiants, c’est pour ça qu’on est restés avec Allison [Schroder], notre plus jeune joueuse à 16 ans, a indiqué le gérant. Elle a été extraordinaire. Le futur est très beau pour nous. »

La victoire est allée à la jeune Schroder. En trois manches et un tiers en relève à Asay, elle a accordé un point mérité sur deux coups sûrs et trois buts sur balles. La défaite a été portée à la fiche de Stacy Piagno, qui a accordé cinq points — trois mérités — sur trois coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.

Il s’agit d’une sixième médaille au total pour le Canada en huit Coupes du monde, une quatrième de bronze. Le Canada a aussi mis la main sur deux médailles d’argent, dont une lors de la dernière édition, en 2016. Il s’agissait également du huitième et dernier Mondial pour le gérant Lachance, qui a décidé de céder sa place à la barre de la sélection nationale.

« Je retire une grande satisfaction de ce tournoi, a-t-il admis. On avait dit aux filles de tout donner, car parfois, la déception de ne pas jouer pour l’or fait en sorte qu’on ne se présente pas pour la petite finale. Tu le regrettes toute ta vie par la suite. »

En début de soirée, le Japon a défait Taïwan 6-0 pour remporter une sixième Coupe du monde d’affilée.