Gronkowski obtient une augmentation de salaire de 4,3 millions

Photo: Steven Senne Associated Press

Foxborough — L’agent de Rob Gronkowski a affirmé que l’étoile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sera l’ailier rapproché le mieux payé de la NFL cette saison après que l’équipe eut remanié son contrat pour ajouter 4,3 millions $US en salaire. Gronkowski est considéré comme le meilleur ailier rapproché du circuit et représente l’un des meilleurs joueurs ayant évolué à cette position alors qu’il s’apprête à amorcer sa neuvième saison. En 2017, il a accumulé 1084 verges de gains et 8 touchés en 14 matchs.