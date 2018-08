Genest et Walsh procurent une 1re médaille au Canada en cyclisme au Mexique

Aguascalientes — Le Canada a commencé les Championnats panaméricains de cyclisme sur piste sur les chapeaux de roue, jeudi, en décrochant sa première médaille. Lauriane Genest, de Lévis, et sa coéquipière Amelia Walsh, d’Ayr, en Ontario, ont battu l’équipe cubaine et obtenu la médaille de bronze au sprint féminin par équipes, après avoir réalisé l’épreuve en 33,515 secondes. Le Mexique a vaincu les États-Unis en finale pour l’attribution de la médaille d’or. Genest et Walsh ont ainsi obtenu vengeance pour leur disqualification survenue plus tôt cette saison aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast, en Australie. « C’était important pour nous d’avoir une bonne course ce matin (en qualifications). Ce résultat me rend très heureuse, et il va m’aider à bâtir ma confiance, a admis la Québécoise. Nous sommes déjà beaucoup plus rapides qu’aux Jeux du Commonwealth, alors cela signifie que nous progressons bien. » Dans les autres épreuves, les équipes canadiennes féminine et masculine de poursuite par équipes se sont qualifiées pour le duel de la médaille de bronze, jeudi, en se classant respectivement troisième et quatrième de leur première série. À la course sans handicap (scratch) féminine, Devaney Collier, d’Edmonton, s’est classée quatrième malgré une chute lors du sprint final. Ce championnat continental permet aux participants de gagner des points précieux comptant pour le classement des nations pour la qualification en prévision des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.