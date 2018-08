Quatre nouveaux biathlètes russes épinglés pour dopage sportif

Moscou — Quatre biathlètes russes, dont les noms n’ont pas été révélés, ont été accusés de dopage sportif. L’Union russe de biathlon (RBU) a mentionné que ces quatre cas sont liés à une enquête de l’Agence mondiale antidopage portant sur le sport en Russie. Ni la RBU ni l’Union internationale de biathlon (IBU) n’ont accepté de révéler les noms des quatre athlètes, et aucun détail n’a été publié quant aux allégations présumées. La RBU a cependant précisé que trois biathlètes étaient retraités et que le quatrième ne fait présentement pas partie de l’équipe nationale. Le dopage en Russie a plongé le biathlon dans la tourmente en avril, après que les services de police autrichiens eurent perquisitionné le quartier général de l’IBU et que le président de l’organisation, Anders Besseberg, eut annoncé sa démission. Les procureurs allèguent que certains cas de dopage en Russie ont été volontairement ignorés en retour de pots-de-vin pouvant atteindre 300 000 $.