Raonic et Shapovalov au troisième tour des Internationaux des États-Unis

Milos Raonic et Denis Shapovalov ont accédé au troisième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi.

Raonic a eu raison de Gilles Simon 6-3, 6-4 et 6-4, tandis que Shapovalov est venu à bout de l’Italien Andreas Seppi 6-4, 4-6, 5-7, 7-6 (2), 6-4.

Raonic a une fiche de 5-1 contre le Français qu’il a vaincu en 127 minutes, cette fois-ci.

Le natif de Thornhill, en Ontario, a été fidèle à sa réputation, récoltant 17 as. Il a converti trois chances de bris sur six, et il a résisté aux deux balles du genre qu’il a concédées.

Au troisième tour, Raonic, 25e tête de série, va se mesurer à Stanislas Wawrinka, champion du tournoi en 2016, contre qui son rendement est de 1-4. Ils n’ont pas croisé le fer depuis 2016. L’an dernier, Wawrinka a dû rater le rendez-vous new-yorkais à la suite d’opérations aux genoux.

« Ça va être un bon match, a dit Raonic, auteur d’une fiche de 15-4 depuis le début de la saison sur gazon. J’ai vu deux de ses matchs la semaine dernière, et un petit bout de son match de lundi, contre Grigor Dimitrov. Il joue bien à nouveau. Il se déplace bien. C’est le Stan qu’on connaît. Il frappe fort et son revers est efficace. Ce ne sera pas facile. Je vais devoir bien jouer. »

Résidents de Monte-Carlo, Raonic et Wawrinka ont déjà occupé le troisième rang de l’ATP. Tous deux en quête d’un premier titre sur le dur depuis 2016, ils ont comme entraîneurs des anciens numéros deux au monde — Goran Ivanisevic, pour Raonic, ainsi que Magnus Norman, pour Wawrinka.

Raonic n’a jamais franchi le quatrième tour des Internationaux des États-Unis. Il s’est rendu jusque-là de 2012 à 2014.

Shapovalov en dents de scie

Pour sa part, Shapovalov a eu besoin de trois heures et 47 minutes pour vaincre Seppi. Le match a pris fin quand Seppi a retourné un service de Shapovalov hors des limites du terrain.

Âgé de 19 ans et 28e tête de série, Shapovalov a connu un match en dents de scie. Il a accumulé 55 coups gagnants, mais aussi 76 fautes directes.

Shapovalov et Seppi ont réussi cinq bris de service chacun au cours de la rencontre en respectivement 18 et 20 occasions.

L’an dernier, Shapovalov avait atteint le quatrième tour à New York. Pour égaler cette performance, Shapovalov devra cette fois vaincre le Sud-Africain et cinquième tête de série Kevin Anderson.

De son côté, l’Ontarien Daniel Nestor a vu sa carrière en Grand Chelem prendre fin. À sa 96e participation à un tournoi majeur, le détenteur de six titres du Grand Chelem et son partenaire de jeu Bradley Klahn, des États-Unis, ont perdu d’entrée en double masculin. Ils ont été défaits 6-3, 6-3 par les Américains Christian et Ryan Harrison.

Âgé de 45 ans, Nestor accrochera sa raquette dans quelques semaines, à l’issue du barrage entre le Canada et les Pays-Bas en Coupe Davis.

En fin de soirée, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil devait se mesurer à l’Espagnol Rafael Nadal, le favori.

Jeudi, le match entre Eugenie Bouchard et Marketa Vondrousova sera le troisième de la journée sur le court 17. Le programme débutera à 11 h 00.