Martin Brodeur est de retour chez les Devils

Photo: Bruce Bennett Getty Images / Agence France-Presse

Newark — Martin Brodeur est de retour au sein de l’organisation des Devils du New Jersey. Brodeur s’est joint aux Devils mercredi à titre de vice-président exécutif responsable du développement des affaires, un poste différent de celui d’adjoint au directeur général des Blues de St. Louis, qu’il occupait depuis trois ans. Il est de retour au sein de l’équipe avec laquelle il a gagné trois coupes Stanley et a établi le record de la LNH au chapitre des victoires en carrière chez les gardiens de but. Brodeur a passé 21 de ses 22 saisons dans la LNH avec les Devils, et il a remporté la coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003, en plus d’avoir décroché le trophée Vézina, remis au gardien par excellence, à quatre reprises.