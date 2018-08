Coupe du monde de baseball féminin: le Canada en super-ronde

Le Canada a conclu le tournoi à la ronde de la Coupe du monde de baseball féminin avec une fiche de 4-1, et il est en très bonne position pour retrouver de nouveau le Japon en grande finale, comme il l’avait fait en 2016. La troupe d’André Lachance a d’ailleurs subi son seul revers des matchs du groupe B face aux Nippones, premières au monde et quintuples championnes en titre de la compétition qui est disputée à Viera, en Floride. Mais le Canada a chèrement vendu sa peau dans un revers de 2-1. Avant de penser à retrouver le Japon en finale, les Canadiennes devront se concentrer sur leurs trois affrontements de la super ronde face au Venezuela, aux États-Unis et à Taïwan.